تفاصيل لقاء وفد إعلامي سعودي ورئيس مجلس النواب العراقي

عادل الحربي (صدى):

التقى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، في بغداد الجمعة، وفداً إعلامياً يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في المملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة، والتأكيد على أهمية التعاون بين العراق ومحيطه العربي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة من العلاقات بين البلدين، لتعزيز الترابط الثقافي، وتقوية أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الدكتور الجبوري حرص العراق على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب والعودة إلى دوره المحوري في القضايا العربية، وسعيه بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق نمو اقتصادي يعزز مكانته الإقليمية، مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سيسهم في الإسراع في تحقيق هذه الاهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا في تحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها.

وأعرب عن أمله في أن تكون المشاركة العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص حاضرة على نحو ممتاز في إعادة إعمار العراق وتأهيل بناه التحتية.

وعبّر الوفد الإعلامي من جانبه عن سعادته بزيارة إلى العراق، أملين بتواصل اللقاءات والحوارات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط وتعميق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في البلدين الشقيقين في توسيع آفاق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون.

وكان الوفد الإعلامي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد، حيث كان في استقباله بالمطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ونقيب الصحفيين العراقيين.