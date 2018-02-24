أميرات ” ديزني ” بلا أظافر توفيرًا لتكاليف الإنتاج

نورة الشهري(صدى):

على الرغم من تشابه أميرات وبطلات أفلام ” ديزني ” مع الهيئة الإنسانية من حيث ملامح الوجه والملابس وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الشخصيات لا تملك أظافر في أصابعها وهو أمر لم يلحظه الكثيرون.

وفي هذا السياق توقعت صحيفة بريطانية، أنه ربما يكون السبب وراء عدم امتلاك أميرات وبطلات أفلام ديزني للأظافر، هو رغبة الشركة في خفض تكاليف الإنتاج.

وأوضحت أن رسم الأظافر لجميع الشخصيات يستهلك الكثير من الوقت والأموال، لذلك ظهرت غالبية الأميرات وبطلات الأفلام دون أظافر، وأشهرهن سندريلا وجين في طرزان وسنو وايت.