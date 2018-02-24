تعليق المعارضة القطرية على سحب مونديال 2022 من قطر

الدوحة(صدى):

علق المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم السبت، على التقارير التي تتحدث عن سحب تنظيم كأس العالم من قطر.

وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” التقارير التي تتحدث عن سحب تنظيم كاس العالم قطر ٢٠٢٢ ،مبنية على اثباتات ووقائع ملموسة غابت ادق تفاصيلها عن تنظيم الحمدين “.

وأضاف : ” العدالة السماوية تحتم على المجرم ترك أثرًا له في مسرح الجريمة، أو يحمل معه آثارا منها وجل مايحصل الآن هو تقوية القرائن الموجودة وتدعيمها بأدلة جديدة ” .

يذكر أن مجلة ” فوكس ” الالمانية كشفت عن اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر وإسناده إلى الولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا، على أن يتخذ القرار نهاية الصيف المقبل.

ونشرت المجلة بنسختها الإلكترونية أن فيفا قام بتغيير إجراءات التصويت على الملفات المستضيفة، بحيث يحق لجميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي الأبرز.