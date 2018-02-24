افتتاح البازار الثاني للأسر المنتجة برعاية رئيس مركز ثلوث المنظر

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح رئيس مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق إبراهيم بن عبد الله الشهري، الجمعة، بازار الأسر المنتجة الثاني بحضور مدير الشرطة بالمركز الرائد محمد الغيلاني، بقاعة أماسي لمدة سبعة أيام .

وأوضح رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمركز المهندس عامر بن محمد الشهري أن البازار والذي تنظمه اللجنة ياتي ضمن فعاليات وبرامج مهرجان بارق الشتوي الثاني، مبينًا أنه يحتوي على العديد من الأقسام ومنها ركن الوجبات الشعبية ، والرسم ، والمشغولات والحرف اليدوية، والتصوير الفوتوغرافي، والملابس النسائية ، والعطور، مفيدًا أن البازار شهد مشاركة مئة من الأسر المنتجة.

الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمركز قامت بتكريم رئيس المركز بدرع تذكاري.