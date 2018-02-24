إطلاق أول مهرجان لـ ” ذوي الاحتياجات والأيتام ” بجدة

نايف السالم(صدى):

انطلقت فعاليات أول مهرجان كبير مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام ،باحتفال أكثر من 500 شخص منهم بجدة تحت شعار ” جونا موج وبحر “، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

واستمرت فعاليات المهرجان لمدة 7 ساعات في أجواء مليئة بالألفة ،والمحبة ،والاندماج بين أطياف المجتمع وهذه الفئة ورسمت على وجوهم البسمة والفرح.

وشاهد الحضور عروض الألعاب البحرية والزوارق والقوارب واليخوت ، بمشاركة الأغاني الوطنية من أبرزها عاش سلمان التي أضفت للاحتفالية روح الانتماء الوطني في أروع معانيه وتجلياته.

وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كانت وراء هذه الاحتفالية التي تعد رسالة إنسانية ومجتمعية ضمن مبادرة كيف نكون قدوة، مشيرًا إلى أن الفيصل كان ولا يزال من أكبر الداعمين للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعمل على أن تساهم هذه الفئة في كل البرامج والفعاليات.