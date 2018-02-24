التعليم: حل وكالة المناهج وتشكيل مجلس إشرافي برئاسة العيسى

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حل وكالة المناهج والبرامج التربوية وتوزيع مهامها على جهات عدة مختلفة التخصصات داخل الوزارة وخارجها وتشكيل مجلس إشرافي على المناهج برئاسته، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من إنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي.

وجاء في قرار وزير التعليم، تشكيل مجلس إشرافي للمناهج برئاسة وزير التعليم وعضوية نائب الوزير ووكلاء الوزارة ” بنين وبنات ” والتعليم الأهلي ومديري العموم والمركز الوطني للتطوير المهني وإدارتي تعليم والرؤساء التنفيذيين لتطوير الخدمات التعليمية وتطوير تقنيات التعليم، وهيئة تقويم التعليم، وأكاديميين، ورئيس اللجنة التنفيذية.

وتضمن القرار توزيع الإدارات العامة في وكالة المناهج والبرامج التربوية على كل من وكالتي التعليم ” بنين وبنات ” ، ووكالة التخطيط والمعلومات، وأمانة إدارات التعليم، وإدارة تنمية الموارد البشرية، فيما غاب مصير الإدارة العامة للمناهج في قرار وزير التعليم، إذ إن هذه الإدارة هي المتسبب الرئيس في تفكيك هذه الوكالة، مع إضافة مكتب تحقيق الرؤية وبرامج مبادرات ومشاريع وكالة المناهج والبرامج التربوية في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي أثارت ميزانيتها البليونية لتطوير المناهج ضجة في الأوساط التربوية والتعليمية والاجتماعية.