” آل الشيخ ” : لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر

نواف السالم(صدى):

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، عقب تداول أنباء عن نقل مونديال 2022 إلى إنجلترا أو أمريكا، قائلاً: ” لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية ” .

وكشفت مصادر إعلام ألمانية ، أن مونديال من المحتمل أن يتم نقله من قطر إلى إنجلترا أو أمريكا.

وأشارت المصادر ، إلى أن قطر مهددة بسحب بطولة المونديال منها حيث أن إسناد التنظيم لها افتقد للنزاهة ، لافتة إلى أن ملف فساد مونديال 2022 ، سينعكس على حقوق بث مونديال 2018 .