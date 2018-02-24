خبير سياسي: هناك 7000 وثيقة تدين فساد قطر لاستضافة المونديال

طلال الضوي(صدى):

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، إن قرار نقل مونديال 2022 من قطر إلى بريطانيا أو أمريكا ، يمكن أن يؤدي لسحب انفراد ” بي إن سبورت ” ، بحقوق بث مونديال 2018 .

وقال ” طه ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” مونديال 2022 سيُنقل من قطر إلى بريطانيا وفي حال اعتذار انكلترا سينقل لأمريكا.. وهناك عمل على سحب انفراد قناة بي ان سبورت – من يملكها يدعم الإرهاب – بحقوق بث مونديال 2018 ” .

وتابع قائلًا ” هناك 7000 الف وثيقة تدين فساد نظام قطر واستغلاله لطرق غير شرعية للحصول على استضافة كأس العالم ” .