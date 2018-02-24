40 ألف زائر في ثاني أيام ربيع الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد مهرجان ربيع الطائف في ثاني أيامه توافد الزوار بشكل كثيف ، وذلك منذ انطلاقته واستمراراً لعروض الفرق الشعبية والمعارض المصاحبة.

وشاركت فرقة بني يوسف بالفلكلور الشعبي ” الزير ” ، وأيضاً عرضة التعشير لفرقة أبناء الطائف ، التي شهدت اقبالاً كبيراً من الزوار مبدين إعجابهم بما يشاهدونه.

كما انطلق اليوم مزاد الخيل العربية الأصيلة، الذي جذب الزوار في كيفية عرض الخيل والمزاد معرفة البيع والشراء، كما سجلت بيع على الخيل العربية الأصيلة.

الجدير بالذكر أنه تم بيع (31) من الخيل العربية بمبالغ تجاوزت (500) ألف ريال ، علمًا أن المزاد مستمر طيلة أيام المهرجان.