مصرع وإصابة 20 من الحوثيين شرق محافظة تعز باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيًا، في مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الإيرانية بالجبهات الشرقية في محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش اليمني شن هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات الحوثية الإيرانية، تجاه منطقة ” العدنة، وتلتى الجعشة، والسلال ” شرقي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 من عناصر المليشيات.

وأضاف المصدر، أن الجيش اليمني تمكن من إحراز تقدم باتجاه العدنة ما بعد قلعة لوزم، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيات، فيما استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع تمركز المليشيا في السلال والجعشة.