بالصور.. ” عمل الرياض ” ينذر 109 منشآت ويضبط 205 مخالفة

علي القحطاني(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع 991 جولة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة استهدفت المحلات التجارية القائمة بذاتها والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة وورش السيارات والمصانع والمستودعات والمطاعم والصيدليات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 205 مخالفات وإنذار 109 منشآت مخالفة لأنظمة الوزارة والقبض على 142 وافداً خالفوا نظام الإقامة والعمل، تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض بندر الحقباني، أن المخالفات المضبوطة شملت عدم الالتزام بقرار تأنيث المحلات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، وتشغيل الموظف بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليمه نسخة منه، مبيناً أن المفتشين الميدانيين قد رصدوا محاولة تحايل على قرار التأنيث حيث قام أحد الوافدين بييع المستلزمات النسائية في الخفاء.

وأوضح الحقباني أن الحملات التفتيشية مستمرة لمتابعة المنشآت والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكداً أن العقوبات ستطال كل المخالفين لقرارات الوزارة دون استثناء.