بالصور.. تجهيزات قوة أمن الحدود الخاصة تجذب زوار الجنادرية

نايف السالم(صدى):

جذبت قوة أمن الحدود البرية الخاصة التابعة لحرس الحدود أنظار العديد من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” بمختلف الفئات العمرية.

ولفتت تجهيزات القوة الأمنية وأسلحتها الخاصة أنظار زوارها، حيث يعرض ركن القوات الخاصة بحرس الحدود معدات تجهيز رجل القوات الخاصه في الميدان والمكونة من الزِّي الصحراوي، وقناع الوجه والخوذة والنظارة الخاصة، بالإضافة إلى حامل معدات يتسع إلى 5 مخازن، وحامل القنابل اليدوية، و المطارة الصحراوية، وواقي الركب والأكواع، وجونتي خاصة، وجهاز الاتصال والسماعات الخاصة به.

كما يعرض الركن لزواره الملابس الخاصة بالقناصة، وأسلحتهم التي تشمل بندقية شتاير، والبندقية عيار 50 المخصصة للمهمات الامنية بالغة الخطورة .