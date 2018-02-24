اتحاد الكرة يعلن تقديم مباراتي من الجولة الثامنة عشرة من الدوري

ماجد محمد(صدى):

قرر اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، تقديم مباراتي الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين المقررة في السابع عشر من مارس المقبل

لتقام مباراة فريقي القادسية والهلال في الخبر، 15 مارس في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما الرائد والأهلي 16 مارس في بريدة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

ويأتي تقديم المبارتين استنادًا إلى قرار إدارة المنتخب الوطني الأول تأجيل انطلاقة معسكر المنتخب المقرر في 15 مارس المقبل في مرحلتة الثالثة والمقررة في إسبانيا وبلجيكا إلى يوم السبت 17 مارس المقبل، وهو ما سيسمح للاعبي المنتخب من المشاركة مع أنديتهم قبل الانضمام للمعسكر.