هطول الأمطار على محافظة حقل

محمود البلوي(صدى):

هطلت مساء اليوم الجمعة، أمطار متفرقة على محافظة حقل شملت المحافظة وضواحيها، كما هطلت أمطار على مركز اللوز ومركز البديعة شملت البديعة ورشدان .

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث بينت أن اجزاءً من المملكة معرضة لفرصة هطول أمطار – بمشيئة الله – ومنها منطقة الرياض، وتستمر حتى يوم غد الأحد.