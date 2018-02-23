إسبانيا: تفتيش طائرة ” غوارديولا ” بحثًا عن الزعيم الكتالوني

نواف السالم(صدى):

قامت الشرطة الإسبانية ، بتفتيش الطائرة الخاصة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ، يوم الأحد الماضي ، فور وصولها إلى مطار إلبرات في برشلونة ، وذلك للتحقق من إذا كان زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي كارلس بوتشدمون ، على متنها .

وصعد رجال الشرطة للتفتيش على متن الطائرة ، والبحث عن أي علامات تدل على الزعيم الكتالوني ، إلا أن الطائرة لم تكن تحمل سوى المدرب ” غوارديولا ” وزوجته وأولاده فقط .

ويأتي هذا الإجراء بسبب ارتداء ” غوارديولا ” شريطًا أصفر اللون في كل مباراة ، وحرصه المستمر على ارتدائه رمز إقليم كتالونيا ، وهو ما يعبر عن آرائه السياسية .

وتكرر هذا الإجراء مع مدرب مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي أثناء توجهه بطائرته إلى برشلونة ، حيث لفتت السلطات الإسبانية ، إلى أن هذا الإجراء روتيني .