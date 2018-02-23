تحليل الجولة 16 من دوري الصالات السعودي

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

مشاهدات من الجولة:

1. لعبت في هذه الجولة 6 مباريات .

2. سجل في هذه الجولة 67 هدف .

3. اعلى نتيجة في هذه الجولة فوز النهضة على المجد 13×4.

4. فريق القادسية اكثر الفرق تسجيل للأهداف 127هدف كأقوى هجوم في الدوري .

5. يتقاسم الاتفاق والشعيب اقل الفرق استقبال للأهداف ب50هدف لكل فريق واقوى دفاعين في الدوري.

6. جدول الدوري لا يعمل به فهناك تقديم للمباريات وتأخير وتغير لملاعب المباريات .

7. غياب جماعي من نجوم الأندية في هذه الجولة بعد فقدان الأمل في المنافسة .

8. الأندية تأن من الديون في ظل عدم وجود راعي لدوري وعدم وجود دعم من الاتحاد السعودي .

9. الدوري يسير بمجهودات الأندية ومحبي اللعبة الذين يقاتلون في إكمال هذا الدوري .

10. من غرائب هذا الدوري فتح تسجيل اللاعبين على مصراعيه طوال الدوري فكل جولة نشاهد محترف جديد ومغادرة محترف .

11. التحكيم لازال خارج التغطية في هذا الدوري .

12. الجبلين فريق لايزال يقدم مستويات مميزة فريق مستقبل منظم يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين .

13. الشعيب فريق يملك إمكانيات جيدة يخسر مباريات سهلة جدا مستوى الفريق يدعو الى الاستغراب الدعم الإداري والمادي لهذا الفريق كبير جدا .

14. فريق العرض فريق مر هذا الموسم بمرحلة جديدة بعد ان استغنى مدرب الفريق عن بعض اللاعبين والزج باكتشافات جديدة في دوري الصالات التي اعتقد ان استمرت في كرة الصالات سيكون له مستقبل جيد في هذه اللعبة .

15. الاتفاق فريق بطل ولدية نجوم كبار ويمكنه اللعب بثلاث فرق في هذا الدوري .

16. القادسية يملك افضل لاعبي المنتخب السعودي ولايزال يطارد المتصدر الاتفاق .

17. المجد يبدوا ان إدارة النادي تعمل بسياسة المكسب على أرضنا هو الطموح ؟

18. الصقور لم يحقق ولا فوز حتى هذه الجولة واستقبل مرماهم 131هدف والهبوط اصبح مجرد وقت فقط .

19. الريان استعان في هذه الجولة بمحترف جديد مصري وخسارة من الشعيب جديدة ؟

20. اغرب حالة طرد في دوري الصالات حصلت في هذه الجولة للاعب الريان سلمان الرشيدي بعد ان اشتبك مع أداري فريقه وهو في الاحتياط بشكل غريب ويعتبر اللاعب من النجوم في هذا الدوري ؟

21. مصدة بعد ان عاد نجومه عاد للانتصارات وخاصة القائد عبدية .

22. النهضة لايزال لغز محير الفوز اليوم ليس مقياس لمستوى الفريق .

23. رضوى يسير في هذا الدوري بطريقة جيدة جعلته في ترتيب فرق الوسط فهو لا يخسر من منافسيه في المنطقة الدافئة بسهولة ويفاجئ الفرق المتقدمة وقد يهزمهم.

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القادسية xالجبلين

تمكن القادسية من الفوز على الجبلين بعد مباراة قوية ومثيرة قدم فيها الفريقين مباراة دراماتيكية وهجمات متبادلة انتهى الشوط الأول للقادسية 5×4 وفي الشوط الثاني تمكن الجبلين من التعديل 5×5بعد اربع دقائق من بداية الشوط الثاني المباراة فريق يسجل وفريق يعادل حتى الدقيقة 13من الشوط الثاني والنتيجة 6×6قبل ان يحسمه القادسية 8×6 في مباراة جميلة .

• القادسية للمركز الثاني 39نقطة ومباراة مؤجلة مع المجد .

• الجبلين إلى التاسع 17نقطة .

• سجل للقادسية عسيري هاترك الدبل 2والصومالي 2الدحيم 1.

• الجبلين سجل احمد المناكد سوبر هاترك وبسام وعادل هدف لكل منهم .

• نجم المباراة من الجبلين احمد المناكد والمحترف المصري والفريق بشكل عام قدم مستوى رائع وكبير ولا يستحق الخسارة ولا المركز الذي يقبع فيه الأن .

• القادسية نجومية عسيري وطارق والفريق قدم مباراة قوية جدا .

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العرض x مصدة

تمكن فريق مصدة من الفوز على فريق العرض3×2 بعد مباراة انتهى شوطه الأول بتقدم مصدة 2×1 الشوط الثاني أضاف مصدة الهدف الثالث قبل ان يقلص العرض عن طريق نجمه الفيفي لتصبح النتيجة 3×2 .

• مصدة إلى المركز الخامس و28نقطة .

• العرض في المركز الرابع و30نقطة .

• المواجهة الأولى تمكن العرض من هزيمة مصدة 8×4 ؟

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الشعيب x الريان

تمكن فريق الشعيب من هزيمة الريان 4×1 .

• مباراة الأهم فيه هو الثلاث نقاط وهو ما حصل عليه الشعيب رغم النقص الواضح في الفريق .

• الريان لا يستطيع مجاراة فرق المراكز الأربعة الأولى .

• سجل أهداف الشعيب إيهاب هدفين والحارس فهد السعيد هدف والوهيبي هدف .

• الشوط الأول انتهى 1×0للشعيب .

• بهذا الفوز الشعيب إلى المركز الثالث و33نقطة .

• الريان إلى المركز العاشر و15نقطة ومهدد بالهبوط .

• حالة طرد غريبة في هذه المباراة بعد ان طرد الحكم لاعب الريان بعد حصول مشكلة مع أداري الفريق على دكة الاحتياط نهاية الشوط الأول .

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النهضة xالمجد

تمكن النهضة من الفوز على المجد 13×4 في مباراة سهلة للنهضة في ظل غياب ابرز لاعبي المجد وغياب الحارس الأساسي عن الفريق .

• النهضة إلى المركز السابع و20نقطة .

• المجد لايزال في المركز 11 و12نقطة .

• سجل للنهضة المحترف البرازيلي برنوا خسة أهداف الزيد ورامي على هدفين و المباركي ونواف وسعيد وفيصل هدف لكل منهم .

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الخالدي x الصقور

تمكن الخالدي من الفوز على الصقور 9×4 في مباراة تم تقديمه إلى الخميس .

• الخالدي إلى المركز السادس و21نقطة .

• الصقور يقبع في المركز الأخير بدون نقاط .

• الخالدي استقبل مرماه 111هدف .

• الخالدي يجد دعم كير من رئيس النادي ومتابعة كبيرة ومكافئات للفوز في كل مباراة .

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الاتفاق xرضوى

تمكن الاتفاق من تحقيق الفوز (15 ) للاتفاق بعد ان هزم رضوى 9×4.

• الاتفاق إلى المركز الأول و45نقطة .

• رضوى في المركز الثامن و18نقطة .

• نجم المباراة من الاتفاق فيصل الأحمري سجل هاترك .

• اللاعب البرازيلي لم يشارك في هذه المباراة .

• سجل للاتفاق الأحمري 3 وعلوني وفرساني ويحي الشهري والشيخ هدف لكل منهم .

من عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

خبير أداري ومحلل كرة قدم الصالات السعودية