بالفيديو.. إسبانيا: تغريم لاجئ عاجي حاول تهريب ابنه لأوروبا

مدريد(صدى):

أصدرت محكمة إسبانية في مدينة سبتة -الواقعة شمال دولة المغرب- الحكم بالغرامة على مواطن عاجي مقيم في إسبانيا، بعدما حاول تهريب ابنه لأوروبا، عن طريق حقيبة سفر كبيرة.

وذكرت شبكة يورو نيوز، أن الواقعة التي يتهم فيها ” علي وتارة ” بتهريب ابنه لأوروبا حدثت في 2015، إلا أن الحكم صدر فيها اليوم؛ حيث اعتبرت النيابة العامة أنّ الوالد عرّض حياة طفله للخطر، ووضعه بشكل غير إنساني في حقيبة.

ووقتها طالبت النيابة في تحقيقاتها بسجن الوالد علي وتارة، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا لمدة ثلاث سنوات، موجهة له تهمة تعريض حياة طفل للخطر، ووضعه بشكل غير إنساني في حقيبة صغيرة من دون تهوية.

ولكن في آخر المحاكمة، عاد المدعي العامّ وطلب له عقوبة دفع غرامة قدرها 224 يورو، وانتهت المحاكمة بالحكم على المتهم بدفع غرامة بقيمة 92 يورو، على خلفية اعتقاله وقضائه شهرًا في التوقيف على ذمة التحقيق.