بالصور.. ” النامي ” يوقع آلية التسجيل مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

رحاب فتحي(صدى):

أبرم الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، آلية القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، في مقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وأوضح ” النامي ” ، أن شروط القبول والتسجيل التي تم توقيعها مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تهدف إلى مزيد من التعاون المشترك بين الملحقية الثقافية بالمملكة والأكاديمية، من أجل الارتقاء بمستوى الطلبة والعمل على توفير سبل النجاح والتفوق لهم، حيث تتفرد الأكاديمية بتدريس التخصصات البحرية.

وأعرب الملحق الثقافي عن سعادته بهذا التوقيع، مؤكداً أنه يأتي في ظل الحرص الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة التعليم على دعم الطلبة السعوديين، وفتح العديد من المجالات والتعاون مع كبرى الجامعات والكيانات التعليمية صاحبة التاريخ والسمعة الطيبة، كي يصبح لدينا خريج سعودي مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية تجاه وطنه وأمته، مشيداً بتميز الطلبة السعوديين.

في سياق متصل أبدى ” عبد الغفار ” ، سعادته بهذا التعاون، كون المملكة ومصر بينهما تاريخ ومواقف كبيرة من العلاقات التي تتسم بالعمق والأخوة والترابط الكبير، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية والمملكة خاصة الثقافية والتعليمية كبيرة وعميقة وتكشف حجم الترابط الكبير بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء قدم ” عبد الغفار ” ، درع الأكاديمية للملحق الثقافي الدكتور خالد النامي، والأستاذ عبدالله الحمد، كتوثيق للزيارة ودلالة على عمق العلاقات بين مصر والمملكة.

من جهة أخرى، قام ” النامي “، بزيارة عدد من عمداء الكليات بجامعة الإسكندرية، حيث التقى بعميد كلية الطب الدكتور أحمد عثمان، والدكتورة هالة مقلد مدير البرنامج الدولي بالكلية، كما التقى الدكتور طارق محمود عميد طب الأسنان، والدكتورة نيفين شوقي وكيلة الكلية، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز حسنين قنصوه.

وجرى خلال الزيارة مناقشة الصعوبات التي تواجه الطلبة السعوديين في تلك الكليات، والعمل على حلها بشكل جدي مع مسئولي الكليات بالجامعة، الذين أكدوا أنهم يسعون دوماً لتقديم كافة التسهيلات للطلبة من أجل توفير المناخ الملائم الذي يدفعهم للتفوق في دراساتهم وحياتهم العلمية.

وأكد النامي، أن المستوى الكبير الذي تتمتع به الكليات داخل جامعة الإسكندرية يبشر بمستقبل طيب لطلابنا، خاصة جودة التعليم والاعتماد على أحدث مناهج التعليم والالتزام بالمقاييس الدولية، لافتاً إلى أن مستوى الأساتذة أيضاً يبعث على الأمل في تقديم خدمة تعليمية من شأنها تأهيل الطلبة لسوق العمل بشكل جيد.

كما التقى الملحق الثقافي بسفارة المملكة في مصر، يرافقه مدير الشؤون التعليمية والأكاديمية عبد الله الحمد، بالطلبة السعوديين الدارسين والمستجدين بالجامعات والأكاديمية البحرية بالإسكندرية، في حفل أقيم بفندق توليب، برعاية وحضور قنصل عام المملكة بالإسكندرية المستشار يوسف بن صالح القهرة، للوقوف على المعوقات التي تواجه الطلبة السعوديين الدارسين في مدينة الإسكندرية، وتوجيه النصح والارشاد لهم والاطمئنان على مستوياتهم الدراسية، وتفعيل كافة الآليات التي من التي من شأنها الإسهام في إيجاد أرضية تُمكِّن الطلبة من التفوق، ووعدهم بمناقشه طلباتهم مع المسؤولين عن الجامعات التي يدرسون بها، وكذلك نقل مطالباتهم إلى وزارة التعليم في المملكة.

وأكد الدكتور النامي، أن الملحقية الثقافية لن تدخر جهداً لمساعدتهم في حل العقبات التي تعترض مسيرتهم التعليمية، كما حثهم علي المثابرة والإخلاص والتفاني في التحصيل العلمي والتفوق، واستمع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم التي سيتم النظر فيها مع تلك الجامعات.

يذكر أن من المقرر أن يتم قبول طلبة المملكة، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ٢٠١٧ / ٢٠١٨.