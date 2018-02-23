رئيس طيران قطر: المقاطعة كبدت شركته خسائر باهظة

طلال الضوي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية أكبر الباكر، أن قطاع الطيران في بلاده أصيب بانتكاسه كبيرة وتكبد خسائر باهظة، بسبب المقاطعة التي فرضتها دول الرباعي العربي على قطر إثر دعمها للإرهاب وتمويلها والإضرار بالمصالح العربية.

وأضاف ” الباكر ” ، أن قرار المقاطعة كبد شركته خسائر كبيرة، بسبب التحول للطائرات عريضة البدن بدلًا من الطائرات لصغيرة، مؤكدًا أن الشركة اضطرت إلى ذلك من أجل توفير مدى طيران أطول، مع تمدد وقت الطيران بسبب تغيير المسارات الجوية.

وفرضت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة سياسية واقتصادية على الدوحة منذ يونيو العام الماضي بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.