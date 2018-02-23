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تقارير دولية تكشف تفاصيل اصطدام طائرة إيرانية منتهية الصلاحية

تقارير دولية تكشف تفاصيل اصطدام طائرة إيرانية منتهية الصلاحية
طهران(صدى):

كشفت تقارير إعلامية دولية ، حالة الضعف التي سيطرت على طائرات الركاب الإيرانية ، خلال الفترة الماضية ، مما تسبب في اصطدام إحداها منذ أيام في جبل قرب أصفهان .

ووفقًا لوسائل إعلامية إيرانية ، فقد اتخذت السلطات قرارًا بمنع تحليق الطائرات من طراز ATR او استخدامها ، حيث تم حظر التعامل بها بشكلمؤقت من قبل شركة ” إسيمان ” الإيرانية ، بعدما تحطمت إحداها وتسببت في وفاة 65 شخصًا جنوب غرب البلاد .

وحسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية ، فقد تحطمت الطائرة الإيرانية بمنطقة كان يغطيها الضباب بشكل كامل ، مما أدى لاصطدامها ، ليلقى كل من فيها مصرعهم على بعد حوالي 485 ميلًا جنوب طهران .

ومنع الضباب مروحيات الإنقاذ من الوصول إلى موقع الطائرة في جبال زاغروس ، في الوقت الذي تحطمت فيه الطائرة بجبل دينا ، الذي يبلغ ارتفاعه 14.500 قدم .

ولفتت تقارير إخبارية ، إلى أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد حوالي 50 دقيقة من إقلاعها ، من مطار مهرباد الدولي غربي طهران .


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