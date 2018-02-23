اعتماد لجنة لوضع معايير وشروط جوائز الموسم الرياضي المقبل

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم ، اعتماده لتشكيل اللجنة المعنية بوضع الشروط والمعايير الخاصة بجوائز الموسم الرياضي ، والتي أقرها الاتحاد خلال الفترة الماضية .

وتعمل اللجنة على وضع الشروط والآلية والمعايير الخاصة بجوائز الموسم الجاري ، والتي يتم الإعلان عنها في وقت لاحق .

ويترأس اللجنة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان ، وينضم لها الأعضاء صالح المطلق ، وموسى المحياني ، وسلطان البرقان ، وخالد الشنيف ، والدكتور تركي العواد .

وتتضمن الجوائز ، جائزة أفضل حارس ، وجائزة أفضل قلب دفاع ، وأفضل ظهير ، وأفضل لاعب وسط ، وأفضل مهاجم ، وأفضل لاعب واعد ، وهداف الدوري ، بالإضافة إلى جائزة أفضل مدرب والفريق المثالي وأفضل جمهور .