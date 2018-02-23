شاهد.. فرحة أحد المشجعين بعد فوزه بسيارة من هيئة الرياضة
ربح أحد المشجعين في مباراة الاتحاد والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سيارة هدية مقدمة من الهيئة العامة للرياضة.
واظهر مقطع الفيديو، أحد المشجعين وهو يتسلم مفتاح سيارته الجديدة كهدية من هيئة الرياضة أثناء استراحة مباراة الاتحاد والشباب، وظهرت على وجه المشجع مازن فرحة عارمة وقام عقب استلام المفتاح بالقفز فرحًا.
قال المشجع مازن عند توجيه إلية سؤال عن ما هو شعورك بعد الفوز ، ” والله شعوري ما يتوصف أول مرة في حياتي أكسب ” .
وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم سيارتين كهدية لتشجيع الجماهير على حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين حتى نهاية الموسم الحالي.
فرحة مميزة من مشجع كسب سيارة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة#الاتحاد_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/GPYciz7hpo
— دوري بلس (@dawriplusksa) February 23, 2018
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