” الجوازات ” : 541 ألف تأشيرة خروج نهائي لمقيمين في 2017

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات ، عدد العمليات الإلكترونية التي تمت من خلال نظام ” مقيم ” العام الماضي ، شاملة لعدد المقيمين ممن غادروا المملكة نهائيًا .

وكشفت ” الجوازات ” ، عن إجمالي العمليات المنفذة إلكترونيًا ، فضلًا عما تم منها يدويًا ، حيث بلغت حوالي 9 ملايين عملية ، فيما بلغت عدد تأشيرات الخروج النهائي 541 ألف تأشيرة تقريبًا ، فيما بلغ الخروج والعودة بنوعيها المفرد والمتعدد ، أكثر من 3 ملايين تأشيرة ، بينما أصدرت 403 آلاف هوية مقيم جديدة .

وقامت بتجديد أكثر من 4 ملايين هوية مقيم ، ونقل خدمات 175 ألف مقيم ، وتعديل مهنة 67 ألفًا ، وبلغ عدد الهويات المطبوعة والمستلمة عبر البريد أكثر من 591 ألفًأ .