المريسل وحديث عن جمهور الاتحاد

الجمعة 23
فبراير
جمهور العميد استثنائي يفتخر الشارع الرياضي بجميع الوانه واطيافه بجمهور الآتحاد ماعدا النفسيين الأشقياء لم ولن نرى مثله مثيلا ابهار بمعنى الكلمه انيق كاريزما خاصة هذا الفارق الشاسع مع الجماهير الآخرى المعني به التاريخ المديد لهذا النادي العتيد معظم الفرق الأخرى تتفوق على العميد بالأموال والأستثنائيات المطلقه وحتى التحكيم احيانآ والشواهد صارخه الا ان العمر المديد للعميد هو الحسم والحقيقية التي لاحول حيالها ولا قوة
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عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 13 دقيقة
جمهور العميد استثنائي يفتخر الشارع الرياضي بجميع الوانه واطيافه بجمهور الآتحاد ماعدا النفسيين الأشقياء لم ولن نرى مثله مثيلا ابهار بمعنى الكلمه انيق كاريزما خاصة هذا الفارق الشاسع مع الجماهير الآخرى المعني به التاريخ المديد لهذا النادي العتيد معظم الفرق الأخرى تتفوق على العميد بالأموال والأستثنائيات المطلقه وحتى التحكيم احيانآ والشواهد صارخه الا ان العمر المديد للعميد هو الحسم والحقيقية التي لاحول حيالها ولا قوة