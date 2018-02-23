حمدان سلمان يعرب عن سعادته بتقديم الدورة التوعوية في مهرجان المعرفة

سعيد العجل(صدى):

قال الاخصائي الاجتماعي أول بمستشفى الامل بجدة حمدان سلمان الغامدي سعدت بتقديمي الدورة التوعوية عن الوقاية الاسرية لحماية الأبناء من المخدرات، وهذا المرحلة الثالثة بتعاوني مع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ، فقد تضمنت عدة محاور من أساليب أسرية وتربوية ، وطرق التعامل مع الطفل ، والتعرف على كيفية كشف السلوكيات السلبية في سن المراهقة ، وتحديد الأدوار التربوية التي يحتاجها الأبناء في هذه المرحلة .

وأردف الأخصائي النفسي سليمان الزايدي كان لي شرف المشاركة مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة في برنامجهم أرض المعرفة والترفيه من خلال عدد من الدورات التدريبية ، هذا البرنامج الذي شدني بكل ما فيه شدني من حيث الفكرة و التنوع والتنفيذ.

لأول مرة يتم عمل الكثير من النشاطات التجارية و الترفيهية و التدريبية و تكون جميعها بهدف التوعية و الوقاية من المخدرات .

لأول مرة يكون المستهدف من جميع شرائح المجتمع الأسر والكبار من الجنسين كما أن هذا لإبداع لم يغفل الأطفال.

ارض المعرفة والترفية علمتنا أن الإبداع في مجال التوعية ممكن وأن هناك أكثر من طريقة يمكن أن تكون اكثر تأثيراً من العمل التقليدي المعتاد.

كما شكر مدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة مشرف عام مهرجان ارض المعرفة والترفيه المقدم ناصر بن يوسف الزهراني المدربين على الجهد الذي بذلوه سعيا لتحقيق الهدف المنشود من خلال البرنامج التدريبي . واضاف بأن الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات تسعى دائما للوصول لجميع افراد المجتمع بالتوعية وان البرامج القادمة تسير نحو تحقيق الاهداف المرجوه وان هذا المهرجان يعد نقطة انطلاق نحو الابداع بالتوعية .