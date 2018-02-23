” الفالح ” يتوقع استمرار تراجع المخزونات

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الجمعة، على وجود مؤشرات واضحة على أن أسواق النفط تستعيد توازنها، وتوقع استمرار تراجع المخزونات في العام الجاري.

وقال الفالح في مستهل زيارة رسمية له إلى الهند تستغرق يومين، إن الفترة الحالية تتسم بضعف الطلب بسبب العوامل الموسمية حيث تخضع المصافي لأعمال صيانة، لكن البيانات ” تتحدث عن نفسها ” .

وأعلن الفالح، أن الكثير من المؤسسات وثّقت انخفاض المخزونات وأضاف أن ذلك سوف يستمر باعتقاده في العام الجاري، معربا عن أمله في أن تستقر الأسواق.