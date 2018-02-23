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بالفيديو.. مواطن يطالب أمانة الرياض بتأمين حديقة الخنشليلة من المخالفات

بالفيديو.. مواطن يطالب أمانة الرياض بتأمين حديقة الخنشليلة من المخالفات
علي القحطاني(صدى):

ناشد مواطن من سكان الخنشليلة ، أمانة الرياض ، اليوم الجمعة ، موجهًا رسالة إلى أمين المنطقة المهندس إبراهيم السلطان ، بالتدخل لتأمين حديقة الخنشليلة من المخالفات التي تجري بها .

وأشار المواطن ، خلال مقطع فيديو ، إلى أن الحديقة تظل أبوابها مفتوحة على مدار 24 ساعة ، دون وجود أمن صناعي على مدار الأسبوع ، حيث يكتفون بتواجد 7 أشخاص يوم الجمعة فقط ، مضيفًا ” شغلهم الشاغل على اللي يبيعون والبسطات داخل وخارج الحديقة فقط ” .

ولفت المواطن ، خلال حديثه بالمقطع ، إلى أن حراس الأمن لا يتمكنون من ضبط مخالفات الشباب ، ويطلبوا من المواطنين الاتصال بالدوريات الأمنية لحل المشكلة .

وطالب المواطن ، المهندس ” السلطان ” أمين منطقة الرياض ، بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الإهمال من قبل المسؤول عن الحديقة ، مضيفًا أن سكان الحي يطلبون التدخل من قائد الدوريات بالمنطقة اللواء عيد العتيبي ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتوجيه فرقة لمتابعة الموقع وملازمته .


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