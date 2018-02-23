مغادرة 12 مديرا فنيا بعد 21 جولة من الدوري واستقرار 5 أندية

نواف السالم(صدى):

غادر 12مديرا فنيا، مقاعدهم عقب مضي 21 جولة من دوري المحترفين ، كان آخرهم مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل من منصبه على الرغم من تصدره الدوري بعد خسارة الأزرق أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي.

وفي الوقت الذي حافظت 5 أندية على مدربيها على بعد خمس جولات من نهاية الدوري فإن مصير مدرب الأهلي الأوكراني سيرجي ريبروف مازال غامضا، إذ تشير الأنباء إلى اقترابه مغادرة إدارة الدفة الفنية للراقي، فيما فضلت إدارة النادي الأهلي الصمت.

ويعد النصر والقادسية والرائد أكثر الأندية إقالة للمدربين هذا الموسم، إذ أقال كل فريق منهم مدربَيْن حتى الآن، فيما فسخت أندية الفيحاء والشباب والباطن والاتفاق وأحد عقود المدربين الذين بدأت معهم موسمهم، متعذرة بسوء النتائج.