الاتحاد يهزم الشباب بثلاثية في كأس الملك
انتهى لقاء الاتحاد أمام الشباب ، خلال مباراة اليوم الجمعة ، والتي أجريت ضمن لقاءات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط
وسدد هدف الاتحاد الأول اللاعب بدر النخلي في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول ، ليسدد هدفه الثاني اللاعب عدنان فلاتة في الدقيقة الـ38 من نفس الشوط ، ويختتم اللاعب كهربا تسجيل الأهداف للفريق في الدقيقة الـ45 من نهاية الشوط الأول في المباراة .
وسدد هدف الشباب الوحيد اللاعب سيباستيان أوبيلا في الدقيقة الـ90+1 من نهاية المباراة .
بهذا الانتصار يتأهل الاتحاد الى الدور نصف النهائي ليواجه الباطن.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 40 دقيقة
1000 مبرووووك لعشاق العميد والأمة الإتحادية.