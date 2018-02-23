الاتحاد يهزم الشباب بثلاثية في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء الاتحاد أمام الشباب ، خلال مباراة اليوم الجمعة ، والتي أجريت ضمن لقاءات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط

وسدد هدف الاتحاد الأول اللاعب بدر النخلي في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول ، ليسدد هدفه الثاني اللاعب عدنان فلاتة في الدقيقة الـ38 من نفس الشوط ، ويختتم اللاعب كهربا تسجيل الأهداف للفريق في الدقيقة الـ45 من نهاية الشوط الأول في المباراة .

وسدد هدف الشباب الوحيد اللاعب سيباستيان أوبيلا في الدقيقة الـ90+1 من نهاية المباراة .

بهذا الانتصار يتأهل الاتحاد الى الدور نصف النهائي ليواجه الباطن.