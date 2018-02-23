بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته الاعتيادية

نواف السالم(صدى):

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” .

وأدى لاعبو الفريق مرانهم الأساسي والذي تركزت فيه الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية، عن طريق تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، ومن شرح براون التكتيك الجديد الذي يجب أن ينتهجه الفريق خلال اللقاء من خلال فرض مناورة على ثلثي مساحة الملعب .

وواصل لاعب الهلال ” عمر خربين ” برنامجه التأهيلي، حيث من المنتظر أن يشارك بالتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، فيما بدأ ” نواف العابد ” برنامجه التأهيلي بأداء تدريبات تقوية للعضلات، بينما لم يتواجد ” سلمان الفرج” بمران اليوم؛ نظير ارتباطه بتصوير إعلان دعائي للمنتخب السعودي بجدة.