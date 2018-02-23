184 انتهاكًا للحوثين و 5 مجازر في يناير بتعز

فهمي محمد(صدى):

أعلن مركز المعلومات والـتأهيل لحقوق الإنسان في مدينة تعز اليمنية، تقريرًا يرصد فيه انتهاكات مليشيات الحوثي التابعة لإيران، مؤكدًا على أن الانقلابين ارتكبوا 184 انتهاكًا بحق اليمنيين في شهر يناير الماضي فقط.

وقال المركز (وهو منظمة غير حكومية، حاصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة) في بيان له، إنه وثق مقتل 21 مدنيًّا بينهم 5 أطفال، و4 نساء، بينما أصيب 72 مدنيًّا بينهم 18 طفلًا و10 نساء، بينهم حالات خطرة.

وسجل فريق المركز الحقوقي الميداني، أن ضحايا قصف الميليشيات الانقلابية وصل إلى 16 قتيلًا، و56 مصابًا لتسجل بذلك النسبة الأكبر على الاطلاق في عدد الضحايا الذين سقطوا خلال يناير 2018، بنسبة تتجاوز 97% من إجمال الضحايا.

وقال المركز، إن الإرهابيين الحوثيين ارتكبوا 5 مجازر خلال شهر يناير، راح ضحيتها 11 قتيلًا من المدنيين و20 مصابًا، كما قتل 3 مدنيون بقنص مباشر من قناص تابع للحوثيين.