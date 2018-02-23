” صحيفة رومانية ” تكشف رفض ” كوزمين ” 4.5 مليون دولار من الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ” adevarul ” الرومانية، أن المدير الفني السابق لأندية الهلال والسد القطري والعين والأهلي الإماراتيين كوزمين أولارويو، قد رفض عرضاً مغرياً من قبل مسؤولي الأهلي صاحب المركز الثاني في الدوري حالياً .

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي الأهلي عرضوا على كوزمين تدريب الفريق مرتين، الأولى عندما رحل عن الأهلي الإماراتي ديسمبر الماضي والثانية تلك الأيام، حيث كان العرض المادي للمدرب يصل لنحو 4.5 مليون دولار قبل أن يرفض كوزمين مفضلاً تمديد إجازته .

ولا يزال موقف المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف معلقاً حيث يتولى المهمة حتى الآن، لكن الأنباء الواردة من داخل النادي الجداوي تشير للرغبة في استبعاده لكن بعد التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد .