بالفيديو.. غضب وانتقادات واسعة بعد اعتداء شرطي على إيرانية

طهران(صدى):

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر شرطيا إيرانيا يدفع امرأة كانت تحتج على الحجاب الإلزامي من منصة مؤقتة أقامتها في شارع بطهران، أثار استياء منصات التواصل.

وظهرت المرأة واقفة على المنصة، ملوحة بيديها في الهواء وشعرها الأشقر مكشوفا قبل أن يبدأ حشد بالتصفيق لها، أما الجزء الثاني من التسجيل، الذي يبدو أنه التقط بهاتف جوال، ظهر عنصر شرطة اقترب من المرأة ودفعها من المنصة، فيما سمع صوت رجل يسأل ” أين حقوق الإنسان؟ ” .

وأعرب مستخدمو موقع ” تويتر ” ، غضبهم حيال تصرف الشرطي وكتب أحدهم أن ” مخالفة القانون من قبل أشخاص يرتدون بزات عناصر انفاذ القانون هي مشكلتنا في ايران ” .

ومنذ ديسمبر، اعتقلت نحو 30 امرأة في طهران لتحديهن القانون الإيراني الذي يوجب عليهن ارتداء الحجاب.