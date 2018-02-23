الداخلية تنظم المشاريع التطويرية في الجنادرية للعمل الامني بالمملكة

سعيد العجل(صدى):

يمثل جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني وجهة بارزه لزوار “ الجنادرية 32 ” لمايعرضه عن المشاريع التطويرية الجارية للعمل الامني بالمملكة بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

وتبرز في جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني منظومة الأنظمة الاليكترونية ذات العلاقة بأنظمة المدن والطرق والحدود الآمنة التي تهدف الى توفير بيئة أمنية عالية الجودة تساهم في المحافظة على امن المواطن والمقيم وسلامتهم .

كما يتم في الجناح التعريف بالتقنيات المخصصة لمساندة رجال الامن في تنفيذ مهامهم ، والبنى التحتية الخاصة بتوفير حلول تقنية متطورة تشمل كاميرات المتابعة الذكية وانظمة الاستشعار بالطرق والاماكن الحيوية وبما يساعد في متابعة الأوضاع الامنية في المدن والاحياء السكنية لرصد ومتابعة الحالة الامنية وسرعة التعامل مع اَي موقف يتطلب التدخل الامني

وتتضمن معروضات جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الامني عددا من المشاريع الامنية التي تم تنفيذها مثل مشروع أمن الحدود الشمالية الذي يشمل منظومة متكاملة من أنظمة المراقبة الإلكترونية والرادارية والاتصالات والكاميرات الحرارية مدعمة بالحواجز الصناعية لرصد أي هدف عند إقترابه من خط الحدود .

كما تشمل المشاريع التي يعرضها الجناح مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة الذي يهدف الى تطوير أنظمة وإجراءات إدارة العمليات الامنية الميدانية وتنسيقها مع مهام كافة الجهات الحكومية الأخرى بما يَضمن سرعة الاستجابة لكافة انواع البلاغات الطارئة في أي موقع بالمملكة .

ويأتي الاهتمام بتطوير التطبيقات التقنية لمساندة المهام الامنية في قمة الاولويات التي تحظى بدعم واهتمام ومتابعه دقيقه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لاتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين ،

وشهدت مشاركة وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الامني في مهرجان الجنادرية ٣٢ فعالية كبيرة ، توجت بزيارة العديد من كبار الشخصيات والقيادات الامنية لمشاهدة كافة النماذج والتقنيات والاجهزة المعروضة في جناح الوكالة .