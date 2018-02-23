بالصور.. تفاعل الزوار مع ركن اتحاد الكرة بالجنادرية

طلال الغامدي(صدى):

توافد الزوار على ركن اتحاد كرة القدم بجناح الهيئة العامة للرياضة ، في مهرجان الجنادرية ، مساء اليوم الجمعة ، لالتقاط الصور التذكارية مع كؤوس أمم آسيا التي حققها المنتخب الوطني الأول ، وكؤوس البطولات المحلية التي حققتها الأندية ، طوال الأعوام السابقة .

واستعرض اتحاد الكرة خلال الركن ، أبرز الصور التي التقطها لمنتخب الأخضر ومنتخب اليابان ، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الحالي .

وتفاعل الأطفال مع تميمة المنتخب الوطني ، التي تواجدت بالركن ، حيث حرصوا على التقاط الصور معها ، وقامت بتقديم الهدايا لهم ولبقية الزوار .

وقدم منسوبو الاتحاد في الركن ، نبذة عن الاتحاد ومهامه وعمله وتنظيماته ، بالإضافة إلى إنجازات المنتخب الوطني وغيرها من المنجزات الأخرى خلال مسيرته الحافلة .