مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار وقف إطلاق النار بسوريا

دمشق(صدى):

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، بعد جلسة دامت نحو ساعتين، فض الجلسة وتأجيل عملية التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد لوقف إطلاق النار في سوريا لثلاثين يومًا.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لا ترى فائدة من اعتماد مشروع القرار، متهمًا الأطراف الدولية بـ ” العمل على تشويه صورة روسيا والنظام السوري، وعدم الاكتراث بما يجري في الغوطة ” .

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال إن موسكو مستعدة للنظر في مشروع قرار مجلس الأمن لتطبيق هدنة في سوريا لمدة شهر، شريطة ألا تشمل جماعات مسلحة.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصربية بلغراد، أن بلاده تشترط استثناء ” تنظيم الدولة ” و ” جبهة النصرة ” والجماعات الأخرى التي تقصف المناطق السكنية في دمشق، من اتفاق وقف النار المقترح.