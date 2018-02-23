صحيفة الدعوى الإلكترونية أكثر خدمات ” العدل ” استخدامًا في يناير

عادل الحربي(صدى):

طرحت وزارة العدل، خدمة إلكترونية تتيح رفع دعوى حقوقية من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم، مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة ليتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى.

وأوضح الوزارة، أن صحيفة الدعوى الإلكترونية هي إحدى أكثر خدمات العدل الإلكترونية استخدامًا الشهر الماضي وتتيح رفع دعوى من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها.