انفجار سيارتين وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس الصومالي

مقديشو(صدى):

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة، أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في العاصمة الصومالية، وتبع الانفجار تبادل لإطلاق النار قرب مقر إقامة الرئيس.

وأضافت الشرطة، أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم، وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة من قبل مسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالأسلحة في العاصمة.

وقال الميجر محمد أحمد وهو ضابط في الشرطة، إن انفجار السيارة الملغومة نفَّذه انتحاري قرب منطقة القصر الرئاسي وأعقبه انفجار ثان وإطلاق نار.