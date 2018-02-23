ارتفاع قيمة التمويلات العقارية السكنية بزيادة 128%

نايف السالم(صدى):

بلغت قيمة التمويلات العقارية السكانية بالمملكة ، خلال الربع الأخير من عام 2017 الماضي ، حوالي 5.8 مليار ريال ، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة زيادة 128% ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .

وبلغ حجم التمويلات العقارية الإجمالية خلال العام الماضي ، حوالي 19 مليار ريال ، بنسبة زيادة تصل إلى 27% عن 2016 .

ومن جانبه ، أكد مدير التمويل العقاري ببنك الرياض فهد أبا الخيل ، خلال ورشة عمل له بعنوان ” التمويل العقاري في القطاع البنكي ” مساء أول أمس ، إن محفظة التمويل العقاري للبنوك وشركات التمويل في المملكة ، بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 130 مليار ريال .

وأشار ” أبا الخيل ” ، إلى أن هناك تجاوزًا في عدد العقود المبرمة للتمويل العقاري السكني ، حيث وصل إلى 28 ألف عقد ، وتركز 65% من التمويل للفلل السكنية ، و27% للشقق السكنية ، وبلغ نصيب الأراضي السكنية 8% فقط .