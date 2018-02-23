تطبيق تقنية ” الفيديو ” المساعد للحكم بالإمارات

نواف السالم(صدى):

اعتمدت الإمارات، اليوم الجمعة، تقنية ” الفيديو ” لمساعدة الحكام، خلال مباراة بني ياس والفجيرة، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أجرى عدة تجارب على تقنية ” الفيديو ” وأخرها في الدورة الدولية الودية لمنتخبات الناشئين، والتي اختتمت في دبي في 9 فبراير الجاري، قبل أن يقرر تطبيقها رسمياً في دوري الأولى، ثم في الممتاز بدءاً من الجولة الـ19 التي تنطلق في الأول من مارس المقبل.

وتدخلت تقنية الفيديو مرة واحدة في مباراة اليوم، حين أعاق العاجي كواكو فابريس لاعب وسط الفجيرة احمد الحفيتي بعيداً عن عيون الحكم يحي الملا، الذي عاد ورفع في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة بعد الاستعانة بالتقنية عند الدقيقة 43.

وقال محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: ” تطبيق تجربة حكم الفيديو تواكب التطور التكنولوجي الحديث، وتحقق كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل من الأخطاء التحكيمية، وقد قمنا بالاستعانة بشركة متخصصة في تكنولوجيا الملاعب، لضمان نجاح التجربة، خاصة أنها تملك الخبرة الكافية لإدارة التجربة ” .

وأكد اليماحي: ” الأمارات أول دولة عربية تطبق هذه التقنية، ومثل هذه المسؤولية الكبيرة جعلتنا حريصين على التطبيق الصحيح حتى نترك انطباعاً جيداً عن الذين سيطبقونها تباعاً في باقي الدول ” .