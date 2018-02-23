ترامب يصف الضابط الذي لم يواجه مطلق النار بفلوريدا بـ ” الجبان “

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نائب رئيس الشرطة الذي لم يواجه مطلق النار في مدرسة ثانوية في فلوريدا الأسبوع الماضي، بـ ” الجبان ” أو فقد القدرة على التصرف تحت الضغط.

وقال ” ترامب ” ، الذي يدافع عن تسليح المدرسين لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس، ويدفع من أجل اتخاذ عدة إجراءات لوضع قيود محدودة على الأسلحة، إن بيترسون لم يتصرف بصورة مناسبة أو كان جباناً رغم ما حصل عليه من تدريب طوال حياته المهنية.

وقالت السلطات المحلية، في وقت متأخر، أمس الخميس، إن الضابط المسلح المكلف بحماية المدرسة سكوت بيترسون، اتخذ موقعاً خارج المبنى لمدة الدقائق الأربع التي استمر خلالها إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً.