الجوازات تستعرض نشأة الوثائق الرسمية لها في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

استعرضت المديرية العامة للجوازات، خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 ، نشأة الوثائق الرسمية للجوازات في الملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى تطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

يحتوي الجناح على عدة أركان تقدم خدماتها للزوار، وتطلعهم من خلال معرض مصور على جميع المديرين الذين تعاقبوا على المديرية منذ نشأتها حتى أصبحت قطاعاً عسكرياً في عام 1402هـ ، بالإضافة إلى معرضٍ لمراحل تطور الزي العسكري لمنسوبي الجوازات.

ويحتوي الجناح على ركن خاص بالعنصر النسائي يوضح فيه الدور الحيوي والمهم الذي يقمن به من خلال منافذ المملكة الدولية وإدارات الجوازات لإنهاء بعض الإجراءات التي تخص المواطنات والمقيمات في المملكة وكذلك ركن ” حياك وهي شركة سعودية متعاونة مع المديرية العامة للجوازات في جميع منافذ المملكة لاستقبال وإنهاء جميع إجراءات القادمين إلى المملكة لأول مرة من خلال حسن استقبالهم ومتابعة إجراءاتهم وإنهائها بأسرع وقت ممكن، في حين يوجد بالجناح سيارة قديمة خاصة للإدارة العامة للجوازات منذ عام 1380هـ والتي كانت تستخدم سابقًا لإصدار البطاقات والجوازات وإنهاء الإجراءات كافة.