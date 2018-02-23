  • الجمعة 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح سطحية على مناطق بالمملكة

استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح سطحية على مناطق بالمملكة

استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح سطحية على مناطق بالمملكة
نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها باستمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة ، والمصحوبة برياح سطحية نشطة ، تصل سرعتها إلى أكثرمن 45 كلم في الساعة ، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بالمملكة ، غدًا السبت .

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، تحد من مستوى الرؤية الأفقية لما يصل إلى 2 كم ، وذلك على المناطق التي تشملها ، والتي تتمثل في تبوك والمدينة المنورة ، وحائل ، والجوف ، والحدود الشمالية ، والقصيم ، والرياض ، والمنطقة الشرقية ” .

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة ، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، بما يحد من مستوى الرؤية الأفقية .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *