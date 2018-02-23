استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح سطحية على مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها باستمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة ، والمصحوبة برياح سطحية نشطة ، تصل سرعتها إلى أكثرمن 45 كلم في الساعة ، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بالمملكة ، غدًا السبت .

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، تحد من مستوى الرؤية الأفقية لما يصل إلى 2 كم ، وذلك على المناطق التي تشملها ، والتي تتمثل في تبوك والمدينة المنورة ، وحائل ، والجوف ، والحدود الشمالية ، والقصيم ، والرياض ، والمنطقة الشرقية ” .

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة ، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، بما يحد من مستوى الرؤية الأفقية .