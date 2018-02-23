شاهد.. انفجار لغم في وجه قيادي بالجيش الحر

دمشق(صدى):

لقي قيادي في قوات الجيش الحر، مصرعه أثر انفجار لغم في وجهه وذلك أثناء محاولته تفكيك اللغم الذي زرعته الوحدات الكردية في أحد منازل قرية ” دير صوان ” بمدينة عفرين.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام مسؤول التدريب بكتيبة الألغام في الفرقة، حسن الأحمد أبو علي، بإزالة اللغم في قرية دير صوان المحررة منذ يومين من قبل الجيش الحر، حيث كان قد قارب على الانتهاء، إلا أن اللغم انفجر فجأةً، ما تسبب في مقتله على الفور.

ووفقًا لما ذكره محمد نور مدير المكتب الإعلامي في فرقة ” السلطان مراد ” المشاركة بعملية ” غصن الزيتون ” ضد المقاتلين الأكراد، أن القيادي لقي حتفه بعد انفجار اللغم .