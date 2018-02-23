الطلاق العاطفي هل هو بريستيج إجتماعي؟

جميعنا يدرك أن الزواج علاقة شرعية راقية تجمع بين زوجين يتشاركان الحب والمودة وامور الحياة وقد نرى أشخاصا بقمة السعادة الزوجية يكاد البعض يحسدهم على ذلك لكن للاسف إن تعمقنا بحياتهم ودخلنا اسوار هذه الحياة قد نصدم بواقع مرير جدا فنجد ان حياتهم الزوجية قمة في البؤس والشقاء ماتت بينهم لغة المشاعر وأمسى الصمت واللامبالاة سيد الموقف ووقعت الطامة الكبرى ووصلا الى مايسمى بالطلاق العاطفي.

فماهو الطلاق العاطفي؟

هو إعلان خفي لإنتهاء العلاقة الزوجبة بين الرجل والمرأة أو بالأحرى طلاق المشاعر وهو أشد وقعا من الطلاق الشرعي الذي هو إعلان أمام الجميع بأن بالحياة الزوجية أنتهت بكل مافيها طلاق المشاعر برأيي الشخصي اصعب الاف المرات حين تتظاهر بأنك في قمة السعادة مع شريك الحياة أمام الاخرين وبداخلك تحتضر حزنا وألما على حالكما حيث تعيش مع نصفك الاخر تحت سقف واحد وماتت بينكما المشاعر وأمسى كل طرف حرا بتصرفاته بعيدا عن الاخر لامباليا بوجوده السؤال الذي يجب أن يطرح هنا ترى مالذي يؤدي بالزوجين للوصول الى هذا الانفصال القاتل؟قد يرجع ذلك الى ضغوط مادية حيث قلة الدخل الشهري وعدم توفر متطلبات المنزل نظرا لنقص الميزانية او ترك العمل من قبل الزوج لظرف ما وتكدس الديون كل ذلك يحدث توترا في العلاقة الزوجية ايضا قلة الاهتمام والرعاية والانانية من احد الطرفين بالاهتمام فقط بنفسه وعدم الاهتمام بمشاعر الطرف الاخر وعند حصول هذه الأسباب مجتمعة يفضل البعض إختيار الطلاق العاطفي خوفا من كلام الناس أو مستقبل الأطفال ويستمر هذا الوضع القاتل.

لكن ماهو الحل لتفادي هذا الشبح المخيف الذي يهدد سعادة الأسرة ؟

دائما وأبدا النقاش والحوار اساس كل علاقة ناجحة ومعالجة الأمور منذ بدايتها افضل بكثير من تكدس المشاكل وتفاقمها وانتعاش المشاعر بين الزوجين ضروري جدا تبادل كلمات الحب والشوق بينهما ينشط وينعش المشاعر ويرويها بدلا من الجفاف العاطفي الذي يقتلها واهمس لكي عزيزتي كوني انتي من يحاول ذلك فالرجل يحب الصمت وعدم اظهار مشاعره الفياضة او من الممكن غير قادر عن التعبير عنها بطريقته لتكوني انتي السباقة في ذلك فالانثى الذكية هي من تستطيع رسم الابتسامة ع ملامح الاسرة انثري سيدتي بذور السعادة في حياتك الزوجية وارويها بحبك لتجني ثمار الألفة والمودة وكسب قلب شريك حياتك ايضا عزيزي الرجل كن ذلك القلب الذي يمد شريكة حياته بالحب والامان ولاتنسى بأن انثاك تحتاج منك همسات الحب دائما لتعزز انوثتها وتروي عاطفتها وأخيرا كلاكما يستحق من الاخر الحب والاهتمام لبناء اسرة سعيدة ناجحة .