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الجيش اليمني ينجح في تحرير موقع استراتيجي بتعز

الجيش اليمني ينجح في تحرير موقع استراتيجي بتعز
فهمي محمد(صدى):

حررت قوات الجيش اليمني ، مساء اليوم الجمعة ، قلعة ” لوزم ” الاستراتيجية ، الواقعة بشرق مدينة تعز اليمنية.

ومن جانبه ، أكد القيادي في المقاومة يحيى الريمي، إن قوات الجيش اليمني خاضت واحدة من أشرس المعارك ضد الحوثيين منذ اندلاع عاصفة الحزم قبل 3 سنوات، لتنجح في استعادة القلعة التاريخية في النهاي .

وأشار ” الريمي ” ، إلى أن المعارك التي دارت بين الطرفين، استمرت منذ تمام السادسة فجرًا وحتى السادسة من مساء اليوم ، لتنتهي بتحرير القلعة بشكل كامل وهزيمة الجانب الحوثي الإرهابي .

وأوضح القيادي بالمقاومة، أن أكثر من 30 فردًا من عناصر الميليشيا الحوثية ، لقوا مصرعهم خلال المعارك، حيث ألقيت جثثهم في الجبال، بينما سقط عشرات الجرحى من بينهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصر التحالف على الحوثيه

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