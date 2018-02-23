الجيش اليمني ينجح في تحرير موقع استراتيجي بتعز
حررت قوات الجيش اليمني ، مساء اليوم الجمعة ، قلعة ” لوزم ” الاستراتيجية ، الواقعة بشرق مدينة تعز اليمنية.
ومن جانبه ، أكد القيادي في المقاومة يحيى الريمي، إن قوات الجيش اليمني خاضت واحدة من أشرس المعارك ضد الحوثيين منذ اندلاع عاصفة الحزم قبل 3 سنوات، لتنجح في استعادة القلعة التاريخية في النهاي .
وأشار ” الريمي ” ، إلى أن المعارك التي دارت بين الطرفين، استمرت منذ تمام السادسة فجرًا وحتى السادسة من مساء اليوم ، لتنتهي بتحرير القلعة بشكل كامل وهزيمة الجانب الحوثي الإرهابي .
وأوضح القيادي بالمقاومة، أن أكثر من 30 فردًا من عناصر الميليشيا الحوثية ، لقوا مصرعهم خلال المعارك، حيث ألقيت جثثهم في الجبال، بينما سقط عشرات الجرحى من بينهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14804 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصر التحالف على الحوثيه