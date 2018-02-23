9 إصابات من عائلة واحدة إثر وقوع حادث تصادم بتثليث

نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم مروع على طريق تثليث في جدة ، اليوم الجمعة ، أسفر عن وقوع 9 إصابات بين أشخاص من عائلة واحدة .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بعسير ، محمد بن حسن الشهري ، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء اليوم ، يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق تثليث ، أدى إلى 9 إصابات من أسرة واحدة .

وأشار ” الشهري ” ، إلى أنه تم الاستجابة للبلاغ على الفور ، وتوجيه 3 فرق إسعافية لمباشرة الحادث ، وتم تدعيم الفرق بفرقة من الدفاع المدني وأخرى من الصحة .

وطالب الهلال الأحمر من الجميع ، المسارعة بإفساح الطريق وعدم التجمهر ، لمساعدة رجال الميدان على إتمام عملهم دون عوائق .