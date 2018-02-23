السومة يشكر جماهير الأهلي على دعمهم بـ الـ ” تيفو “

نواف السالم(صدى):

قدم المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير فريقه، عقب اطلاقهم وسومًا تطالب فيه بتصميم ” تيفو ” له، في مباراة الفريق أمام التعاون، يوم الخميس المقبل، احتفالًا بعودته إلى الملاعب.

وقال ” السومة ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” جمهور الأهلي الحبيب، أشكر مشاعركم ومحبتكم، وتيفو مباراة الأهلي والتعاون لابدّ أن يكون داعمًا ومحفزًا لكل زملائي اللاعبين، وليس لعمر السومة “.

وأضاف السومة: ” الفريق بحاجتكم، وحضوركم أكبر دافع لتحقيق بطولة الدوري وكل البطولات “.

يذكر أن عمر السومة خضع لعملية جراحية في مدينة ميونيخ الألمانية، في شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع عودته للمشاركة في المباريات قريبًا.