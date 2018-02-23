بالصور.. مهارة استخدامات الحبال تستهوي زوار الجنادرية للركن

علي القحطاني (صدى):

استهوت عروض الكشافة بوزارة التعليم من خلال ركنها الكشفي الذي تقيمه ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 32 )، الزوار من الأطفال، بما تقدمه من ألعاب ومسابقات ومهارات، أبرزها مهارة استخدام الحبال التي تتطلبها حياة الكشاف في الرحلات وفي تنفيذ احتياجاته كالجسور والأبراج والمناضد ونصب الخيام .

وأفاد المشرف على المعسكر الكشفي بالجناح خالد بن عبدالعزيز العيسى، أن استخدام الحبال من المهارات المحببة للأعضاء المنتسبين للكشفية، ولأهميتها تم إدراج تدريب الآخرين من زوار المهرجان عليها لأهميتها في حياة الجميع، حيث وجد النشاط إقبالاً وحماساً ورغبة من الأطفال بتشجيع من أهاليهم الذين يدركون أهميتها في الحياة اليومية لربط الأشياء وحفظها ونقلها وسحبها ورفعها.

وأشار العيسى، إلى أنهم لا يكتفون بالتدريب على العقد والربطات فحسب، بل يقومون من خلال قيادات كشفية متخصصة بتعريف الزوار بأنواع الحبال من حيث المادة كالحيوانية والنباتية والصناعية والمعدنية، وأنواعها من حيث التكوين كالحبل الثلاثي والرباعي والمركب والمنسوج، بالإضافة الى تقييم الحبال ومدى صلاحيتها، وسبل العناية بها ومصطلحاتها.