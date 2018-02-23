” باعشن ” تكشف دور المملكة في مساعدة اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

قالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، إن المملكة تقدم المساعدات الإنسانية لجميع أفراد الشعب اليمني المتضررين من الحرب الدائرة هناك دون تمييز.

واضافت باعشن في تصريحات لراديو WTOP الأمريكي، ” في نهاية يناير، أطلق التحالف الذي تقوده السعودية العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والتي تقدم مساعدات بنحو 3.5 مليار دولار ستذهب بشكل شامل إلى مختلف مناطق اليمن بشكل نزيه، بغض النظر عن أي جانب تقف في الصراع؛ لتقديم الإغاثة فورًا للشعب اليمني ” .

وأردفت باعشن، أن المملكة اتخذت خطوات زيادة المساعدات في جميع أنحاء اليمن لصالح الذي وجدوا أنفسهم في خضم الصراع، حتى وإن كان ذلك يعود بالنفع على ميليشيا الحوثي.

وتابعت المتحدثة، ” في الوقت نفسه، المملكة تلعب دورًا دفاعيًا. لقد كانت هناك أعمال فظيعة ومهينة ضد الشعب اليمني والمملكة. لقد أطلقت ميليشيات الحوثي ما يقرب من 95 صاروخًا باليستيًا من اليمن على المملكة. لذلك فهذا يشكل تهديدًا مباشرًا على حدودنا ” .